    UEFA Konfrans Liqasının 1/4 final mərhələsinin ilk matçları baş tutub

    10 aprel, 2026
    • 01:10
    UEFA Konfrans Liqasının 1/4 final mərhələsinin ilk qarşılaşmaları baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, İspaniyanın "Rayo Valyekano" komandası Yunanıstan təmsilçisi AEK-i məğlub edib – 3:0.

    Ukraynanın "Şaxtyor" kollektivi Niderlandın AZ klubu ilə qarşılaşmadan qalib çıxıb – 3:0. İngiltərənin "Kristal Pelas" komandası İtaliya təmsilçisi "Fiorentina"nı sınağa çəkib.

    Almaniyanın "Maynts 05" klubu isə Fransanın "Strasburq" kollektivi ilə qarşılaşıb.

    UEFA Konfrans Liqası

    1/4 final mərhələsi, ilk oyunlar

    9 aprel

    20:45. "Rayo Valyekano" (İspaniya) – AEK (Yunanıstan) – 3:0

    23:00. "Şaxtyor" (Ukrayna) – AZ (Alkmaar, Niderland) – 3:0

    23:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) – "Fiorentina" (İtaliya) – 3:0

    23:00. "Maynts 05" (Almaniya) – "Strasburq" (Fransa) – 2:0

    Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları aprelin 16-da keçiriləcək.

    В Лиге конференций УЕФА состоялись первые матчи 1/4 финала

