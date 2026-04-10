UEFA Konfrans Liqasının 1/4 final mərhələsinin ilk matçları baş tutub
- 10 aprel, 2026
- 01:10
"Report" xəbər verir ki, İspaniyanın "Rayo Valyekano" komandası Yunanıstan təmsilçisi AEK-i məğlub edib – 3:0.
Ukraynanın "Şaxtyor" kollektivi Niderlandın AZ klubu ilə qarşılaşmadan qalib çıxıb – 3:0. İngiltərənin "Kristal Pelas" komandası İtaliya təmsilçisi "Fiorentina"nı sınağa çəkib.
Almaniyanın "Maynts 05" klubu isə Fransanın "Strasburq" kollektivi ilə qarşılaşıb.
UEFA Konfrans Liqası
1/4 final mərhələsi, ilk oyunlar
9 aprel
20:45. "Rayo Valyekano" (İspaniya) – AEK (Yunanıstan) – 3:0
23:00. "Şaxtyor" (Ukrayna) – AZ (Alkmaar, Niderland) – 3:0
23:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) – "Fiorentina" (İtaliya) – 3:0
23:00. "Maynts 05" (Almaniya) – "Strasburq" (Fransa) – 2:0
Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları aprelin 16-da keçiriləcək.