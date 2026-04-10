В Лиге конференций УЕФА состоялись первые матчи 1/4 финала
Футбол
- 10 апреля, 2026
- 01:34
Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.
Как передает Report, испанский "Райо Вальекано" разгромил греческий АЕК - 3:0.
Украинский "Шахтер" обыграл нидерландский АЗ - 3:0. Английский "Кристал Пэлас" уверенно победил итальянскую "Фиорентину" - 3:0.
Немецкий "Майнц 05" также одержал победу над французским "Страсбуром" - 2:0.
Лига конференций УЕФА
1/4 финала, первые матчи
9 апреля
20:45. "Райо Вальекано" (Испания) – АЕК (Греция) - 3:0
23:00. "Шахтер" (Украина) – АЗ (Алкмар, Нидерланды) - 3:0
23:00. "Кристал Пэлас" (Англия) – "Фиорентина" (Италия) - 3:0
23:00. "Майнц 05" (Германия) – "Страсбур" (Франция) - 2:0
Отметим, что ответные матчи 1/4 финала состоятся 16 апреля.
Последние новости
