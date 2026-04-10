Трамп обвинил Иран в нарушении условий по судоходству в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ненадлежащим образом обеспечивает проход судов через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Иран очень плохо, а некоторые даже сказали бы, что недостойно справляется с обеспечением поставок нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которого мы достигли", - отметил Трамп.