Трамп обвинил Иран в нарушении условий по судоходству в Ормузском проливе
- 10 апреля, 2026
- 04:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ненадлежащим образом обеспечивает проход судов через Ормузский пролив.
Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.
"Иран очень плохо, а некоторые даже сказали бы, что недостойно справляется с обеспечением поставок нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которого мы достигли", - отметил Трамп.
