İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Tramp İranı Hörmüz boğazında gəmiçilik qaydalarını pozmaqda təqsirləndirib

    Digər ölkələr
    • 10 aprel, 2026
    • 05:18
    Tramp İranı Hörmüz boğazında gəmiçilik qaydalarını pozmaqda təqsirləndirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İran gəmilərin Hörmüz boğazından keçməsini kifayət qədər təmin etmir.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "İran Hörmüz boğazından neft tədarükünün təmin edilməsində çox pis, bəzilərinin dediyi kimi, dəhşətli iş görür. Bizim əldə etdiyimiz razılaşma bu deyil", - Tramp qeyd edib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Aprelin 8-də isə İran ilə ABŞ və onların müttəfiqləri ikihəftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər.

    Donald Tramp Hörmüz boğazı İran Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Трамп обвинил Иран в нарушении условий по судоходству в Ормузском проливе

    Son xəbərlər

    Maliyyə
    Maliyyə
    Digər ölkələr
    Digər ölkələr
    Digər ölkələr
    Region
    Digər ölkələr
    Digər ölkələr
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti