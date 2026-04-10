    СМИ: Делегация Ирана прибыла в Пакистан для переговоров с США

    Иранская делегация прибыла в Исламабад для участия в возможных переговорах с Соединенными Штатами.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По ее данным, делегацию Ирана возглавляют председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

    Отмечается, что переговоры могут состояться уже 11 апреля в Пакистане. Ожидается, что американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Мохаммад-Багер Галибаф Аббас Арагчи Джей Ди Вэнс

