    Эквадор повысит пошлины на импорт из Колумбии до 100%

    • 10 апреля, 2026
    • 05:17
    Эквадор увеличит пошлины на импорт из Колумбии с 50% до 100% на фоне проблем с безопасностью в приграничной зоне.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство производства, внешней торговли и инвестиций Эквадора.

    "В связи с отсутствием конкретных и эффективных мер по обеспечению безопасности на границе со стороны Колумбии Эквадор вынужден принять суверенные меры. С 1 мая вступает в силу повышение ставки сбора за безопасность на импорт из Колумбии - с 50% до 100%", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении 30-процентных пошлин на импорт из Колумбии, обвинив соседнюю страну в недостаточной борьбе с преступными группировками, действующими в приграничных районах.

    Позднее Колумбия ввела ответные меры, после чего Эквадор с 1 марта повысил пошлины до 50%.

    Эквадор Колумбия Пошлины на импорт

    06:13

    АБР оценил перспективы платежного баланса Азербайджана на 2026-2027 годы

    06:12

    АБР повысил прогноз по инфляции в Азербайджане на 2026 год

    06:02

    АБР: В 2026-2027гг экономика Азербайджана вырастет в среднем на 1,9%

    05:45

    Стармер: Конфликт с Ираном должен подтолкнуть Британию к энергетической независимости

    05:17

    Эквадор повысит пошлины на импорт из Колумбии до 100%

    04:59

    Трамп обвинил Иран в нарушении условий по судоходству в Ормузском проливе

    04:21

    Трамп заявил о скором восстановлении поставок нефти

    03:44

    Президент Кубы: США не вправе требовать моего ухода

    03:08

    СМИ: Делегация Ирана прибыла в Пакистан для переговоров с США

