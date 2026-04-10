Эквадор повысит пошлины на импорт из Колумбии до 100%

Эквадор увеличит пошлины на импорт из Колумбии с 50% до 100% на фоне проблем с безопасностью в приграничной зоне.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство производства, внешней торговли и инвестиций Эквадора.

"В связи с отсутствием конкретных и эффективных мер по обеспечению безопасности на границе со стороны Колумбии Эквадор вынужден принять суверенные меры. С 1 мая вступает в силу повышение ставки сбора за безопасность на импорт из Колумбии - с 50% до 100%", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении 30-процентных пошлин на импорт из Колумбии, обвинив соседнюю страну в недостаточной борьбе с преступными группировками, действующими в приграничных районах.

Позднее Колумбия ввела ответные меры, после чего Эквадор с 1 марта повысил пошлины до 50%.