    Президент Кубы: США не вправе требовать моего ухода

    • 10 апреля, 2026
    • 03:44
    Президент Кубы: США не вправе требовать моего ухода

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Соединенные Штаты не имеют права требовать его ухода с поста главы государства.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

    "Если кубинский народ придет к выводу, что я не справляюсь со своими обязанностями, тогда мне не стоит находиться на посту президента, я буду держать ответ перед ним. Однако Соединенные Штаты не могут нам ничего навязывать. Правительство США, которое проводит враждебную политику по отношению к Кубе, не имеет морального права что-либо требовать от Кубы", - отметил Диас-Канель.

