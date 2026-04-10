Президент Кубы: США не вправе требовать моего ухода

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Соединенные Штаты не имеют права требовать его ухода с поста главы государства.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

"Если кубинский народ придет к выводу, что я не справляюсь со своими обязанностями, тогда мне не стоит находиться на посту президента, я буду держать ответ перед ним. Однако Соединенные Штаты не могут нам ничего навязывать. Правительство США, которое проводит враждебную политику по отношению к Кубе, не имеет морального права что-либо требовать от Кубы", - отметил Диас-Канель.