Трамп призвал Иран не взимать плату за проход через Ормузский пролив
Другие страны
- 10 апреля, 2026
- 02:31
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану не следует взимать плату с танкеров за проход через Ормузский пролив.
Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.
"Поступают сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Лучше бы это было не так. А если это так, им лучше сейчас же прекратить", - отметил Трамп.
