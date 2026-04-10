Трамп призвал Иран не взимать плату за проход через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану не следует взимать плату с танкеров за проход через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Поступают сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Лучше бы это было не так. А если это так, им лучше сейчас же прекратить", - отметил Трамп.