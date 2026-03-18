Azərbaycan və Çin enerji sahəsində investisiya imkanlarını müzakirə ediblər
İqtisadiyyat
- 18 mart, 2026
- 14:04
Azərbaycan və Çin arasında enerji sahəsində potensial investisiya layihələrində iştirak imkanları müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
"Çinin "PowerChina Resources Ltd." şirkətinin icraçı vitse-prezidenti Hi Şiyou ilə görüşümüzdə "SOCAR Green" MMC ilə birgə fəaliyyət çərçivəsində Hacıqabul rayonunda həyata keçirilən günəş elektrik stansiyası layihəsinin icra vəziyyəti və növbəti addımlarla bağlı müzakirələr apardıq. Enerji sahəsində potensial investisiya layihələrində iştirak imkanlarına toxunduq", -deyə nazir qeyd edib.
14:25
Media: Sepah İranın məşhur futbolçusunu təhdid edirRegion
14:24
Kats İranın kəşfiyyat qurumunun rəhbəri İsmayıl Xətibin öldürüldüyünü bildiribDigər ölkələr
14:14
"Fənərbağça"nın keçmiş prezidentinin şirkəti Azərbaycanda nümayəndəlik yaradıbBiznes
14:13
Novruz və Ramazan bayramlarında 430 təcili tibbi yardım briqadası fəaliyyət göstərəcəkSağlamlıq
14:12
Papoyan: Ermənistan və Azərbaycan şirkətləri müəyyən bir malın tədarükünü müzakirə edirlərRegion
14:10
Babiş: Çexiya Rusiya hərbçilərinin Şengen ölkələrinə giriş qaydalarının sərtləşdirilməsi təşəbbüsünə qoşulubDigər ölkələr
14:07
Foto
Zaur Mikayılov Abşeronda vətəndaşlarla görüşübİnfrastruktur
14:05
Azərbaycanda 1,35 milyon manat nizamnamə kapitalı ilə yeni şirkət yaradılıbBiznes
14:04