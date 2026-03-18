Микаил Джаббаров обсудил с PowerChina инвестпроекты в энергосекторе
Экономика
- 18 марта, 2026
- 14:45
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с исполнительным вице-президентом китайской компании PowerChina Resources Ltd. Хи Шию (Hi Şiyou).
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию министра в соцсети X.
Стороны обсудили ход реализации проекта солнечной электростанции в Гаджигабульском районе, который осуществляется совместно с дочерней структурой Госнефтекомпании Азербайджана - компанией SOCAR Green.
Джаббаров подчеркнул, что встреча позволила рассмотреть текущее состояние совместного проекта и наметить дальнейшие шаги по его реализации.
Также были затронуты перспективы участия китайской компании в потенциальных инвестиционных проектах в энергетической отрасли Азербайджана, отметил министр.
Последние новости
15:00
В Иране проходит церемония похорон Лариджани и Голама Резы СулейманиВ регионе
14:58
Фото
В Баку прошел литературный вечер к 120-летию Самеда Вургуна с участием юных поэтовЛитература
14:57
Буксир "Астана" с пятью членами экипажа на борту затонул у берегов РумынииДругие страны
14:57
В дни Новруза и Рамазана будут задействованы 150 бригад скорой помощиЗдоровье
14:45
Микаил Джаббаров обсудил с PowerChina инвестпроекты в энергосектореЭкономика
14:39
Президент ЧБТР назвал потенциальные отрасли сотрудничества с Азербайджаном в рамках ГЧПФинансы
14:37
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Саудовскую АравиюВнешняя политика
14:22
В Азербайджане создана новая компания с уставным капиталом 1,35 млн манатовБизнес
14:19