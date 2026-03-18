    Микаил Джаббаров обсудил с PowerChina инвестпроекты в энергосекторе

    • 18 марта, 2026
    • 14:45
    Микаил Джаббаров обсудил с PowerChina инвестпроекты в энергосекторе

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с исполнительным вице-президентом китайской компании PowerChina Resources Ltd. Хи Шию (Hi Şiyou).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию министра в соцсети X.

    Стороны обсудили ход реализации проекта солнечной электростанции в Гаджигабульском районе, который осуществляется совместно с дочерней структурой Госнефтекомпании Азербайджана - компанией SOCAR Green.

    Джаббаров подчеркнул, что встреча позволила рассмотреть текущее состояние совместного проекта и наметить дальнейшие шаги по его реализации.

    Также были затронуты перспективы участия китайской компании в потенциальных инвестиционных проектах в энергетической отрасли Азербайджана, отметил министр.

    Микаил Джаббаров SOCAR Green Компания PowerChina
    Azərbaycan və Çin enerji sahəsində investisiya imkanlarını müzakirə ediblər
    Azerbaijan, China mull investment opportunities in energy projects
