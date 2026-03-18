    Novruz və Ramazan bayramlarında 430 təcili tibbi yardım briqadası fəaliyyət göstərəcək

    Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinin stansiyaları və TƏBİB-in tabeliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələri martın 20–27-də gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qeyri-iş günlərində xidməti nəzarətdə saxlamaq üçün məsul şəxslərdən ibarət növbətçilik yaradılacaq, həkim briqadalarının sayı xidməti ştata uyğun təşkil olunacaq.

    Novruz bayramı ilə əlaqədar həm xarici ölkələrdən, həm də bölgələrdən xüsusilə Bakı şəhərinə gələn qonaqların sayında artım müşahidə olunduğu üçün təchizat və təminat buna uyğun təşkil olunacaq.

    Bakı şəhərində 150 təcili tibbi yardım briqadası, 63 region üzrə isə 280-ə yaxın təcili tibbi yardım briqadası xidmətə hazır vəziyyətə gətirilib. Onlar tibbi ləvazimatlarla, eləcə də dərman preparatları və s. ilə tam təmin olunub.

    Bayram günlərində xəstəxanaların qəbul-təcili yardım şöbələri, reanimasiya və intensiv terapiya bölmələri gücləndirilmiş növbətçilik sistemi əsasında fəaliyyət göstərəcək. Təxirəsalınmaz tibbi yardım çərçivəsində cərrahiyyə, travmatologiya, kardiologiya, nevrologiya, pediatriya, həmçinin mamalıq-ginekologiya üzrə ixtisaslı xidmətlərin fasiləsiz təşkili təmin olunacaq.

    Eyni zamanda laborator və radioloji diaqnostika xidmətləri təcili müraciətlərin operativ qiymətləndirilməsi üçün hazır vəziyyətdə saxlanılacaq.

    Bayram günlərində paytaxt əhalisinin regionlara səfərlərinin artması, kütləvi tədbirlərin təşkili, eləcə də yol-nəqliyyat hadisələrinin sayında mümkün artım nəzərə alınaraq, tibb müəssisələrində əlavə hazırlıq tədbirləri görülüb. Təcili tibbi yardım briqadalarının sayı artırılıb, regionlar üzrə koordinasiya gücləndirilib və ehtiyat tibbi resurslar hazır vəziyyətə gətirilib.

    Həmçinin kütləvi tədbirlərin keçirildiyi ərazilərdə və intensiv hərəkət müşahidə olunan istiqamətlərdə operativ tibbi müdaxilə imkanlarının genişləndirilməsi üçün aidiyyəti qurumlarla birgə fəaliyyət təmin edilir.

    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB)

    Son xəbərlər

    14:25

    Media: Sepah İranın məşhur futbolçusunu təhdid edir

    Region
    14:24

    Kats: İranın kəşfiyyat qurumunun rəhbəri İsmayıl Xətib öldürülüb

    Digər ölkələr
    14:14

    "Fənərbağça"nın keçmiş prezidentinin şirkəti Azərbaycanda nümayəndəlik yaradıb

    Biznes
    14:13

    Novruz və Ramazan bayramlarında 430 təcili tibbi yardım briqadası fəaliyyət göstərəcək

    Sağlamlıq
    14:12

    Papoyan: Ermənistan və Azərbaycan şirkətləri müəyyən bir malın tədarükünü müzakirə edirlər

    Region
    14:10

    Babiş: Çexiya Rusiya hərbçilərinin Şengen ölkələrinə giriş qaydalarının sərtləşdirilməsi təşəbbüsünə qoşulub

    Digər ölkələr
    14:07
    Foto

    Zaur Mikayılov Abşeronda vətəndaşlarla görüşüb

    İnfrastruktur
    14:05

    Azərbaycanda 1,35 milyon manat nizamnamə kapitalı ilə yeni şirkət yaradılıb

    Biznes
    14:04

    Azərbaycan və Çin enerji sahəsində investisiya imkanlarını müzakirə ediblər

    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti