В дни Новруза и Рамазана будут задействованы 150 бригад скорой помощи

Станции Республиканского центра экстренной и неотложной медицинской помощи и медучреждения, находящиеся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), с 20 по 27 марта будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили Report в TƏBİB, в Баку к дежурству приведены 150 бригад скорой медицинской помощи, в регионах – около 280. Все бригады полностью обеспечены необходимым оборудованием и лекарственными средствами.

В ведомстве отметили, что с учетом притока туристов, увеличения поездок жителей столицы в регионы, проведения массовых мероприятий, а также возможного роста числа ДТП приняты дополнительные меры. В частности, увеличено число бригад, усилена координация между регионами и приведены в готовность резервные медицинские ресурсы.