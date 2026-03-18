Azərbaycanda 1,35 milyon manat nizamnamə kapitalı ilə yeni şirkət yaradılıb
Biznes
- 18 mart, 2026
- 14:05
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Red Lake City 2025" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Zahid Xəlilov küçəsi, 64, nizamnamə kapitalı 1,35 milyon manat, qanuni təmsilçisi isə Zamin Ədalət oğlu Qədimovdur.
14:25
Media: Sepah İranın məşhur futbolçusunu təhdid edirRegion
14:24
Kats İranın kəşfiyyat qurumunun rəhbəri İsmayıl Xətibin öldürüldüyünü bildiribDigər ölkələr
14:14
"Fənərbağça"nın keçmiş prezidentinin şirkəti Azərbaycanda nümayəndəlik yaradıbBiznes
14:13
Novruz və Ramazan bayramlarında 430 təcili tibbi yardım briqadası fəaliyyət göstərəcəkSağlamlıq
14:12
Papoyan: Ermənistan və Azərbaycan şirkətləri müəyyən bir malın tədarükünü müzakirə edirlərRegion
14:10
Babiş: Çexiya Rusiya hərbçilərinin Şengen ölkələrinə giriş qaydalarının sərtləşdirilməsi təşəbbüsünə qoşulubDigər ölkələr
14:07
Foto
Zaur Mikayılov Abşeronda vətəndaşlarla görüşübİnfrastruktur
Azərbaycanda 1,35 milyon manat nizamnamə kapitalı ilə yeni şirkət yaradılıbBiznes
