Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Таиланде военный самолет потерпел крушение, есть погибшие

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 09:26
    В Таиланде военный самолет потерпел крушение, есть погибшие

    Военный самолет AT-6 потерпел крушение в четверг в районе Чом Тхонг провинции Чиангмай в Таиланде.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CCTV.

    В результате крушения погибли два человека.

    Авария произошла примерно в 10:30 утра по местному времени, когда самолет выполнял тренировочный полет.

    На место аварии были направлены группы быстрого реагирования, ведется расследование причин происшествия.

    Таиланд военный самолет крушение жертвы
    Tailandda təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Последние новости

    10:31

    ЦБА назвал цели в области микрофинансирования

    Финансы
    10:27

    В Азербайджане снизят минимальный порог для МФО в сегменте долгового рынка

    Финансы
    10:19

    В Азербайджане расширяют перечень случаев обыска без решения суда

    Милли Меджлис
    10:17

    БФБ: Упрощение требований к листингу для малых эмитентов стоит на повестке дня

    Финансы
    10:10

    Центробанк: НБКО выпустили облигации на 86 млн манатов за последние 3 года

    Финансы
    10:09

    ЦБА: 62% сети филиалов НБКО находится в регионах

    Финансы
    09:50

    С платформы "Западный Чираг" добыто 251 млн баррелей нефти

    Энергетика
    09:44

    В КНР казнили 11 членов синдиката за убийства, мошенничество и торговлю людьми

    Другие страны
    09:43

    Стоимость азербайджанской нефти превысила $70

    Энергетика
    Лента новостей