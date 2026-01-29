В Таиланде военный самолет потерпел крушение, есть погибшие

Военный самолет AT-6 потерпел крушение в четверг в районе Чом Тхонг провинции Чиангмай в Таиланде.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CCTV.

В результате крушения погибли два человека.

Авария произошла примерно в 10:30 утра по местному времени, когда самолет выполнял тренировочный полет.

На место аварии были направлены группы быстрого реагирования, ведется расследование причин происшествия.