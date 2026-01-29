В Таиланде военный самолет потерпел крушение, есть погибшие
Другие страны
- 29 января, 2026
- 09:26
Военный самолет AT-6 потерпел крушение в четверг в районе Чом Тхонг провинции Чиангмай в Таиланде.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CCTV.
В результате крушения погибли два человека.
Авария произошла примерно в 10:30 утра по местному времени, когда самолет выполнял тренировочный полет.
На место аварии были направлены группы быстрого реагирования, ведется расследование причин происшествия.
Последние новости
10:31
ЦБА назвал цели в области микрофинансированияФинансы
10:27
В Азербайджане снизят минимальный порог для МФО в сегменте долгового рынкаФинансы
10:19
В Азербайджане расширяют перечень случаев обыска без решения судаМилли Меджлис
10:17
БФБ: Упрощение требований к листингу для малых эмитентов стоит на повестке дняФинансы
10:10
Центробанк: НБКО выпустили облигации на 86 млн манатов за последние 3 годаФинансы
10:09
ЦБА: 62% сети филиалов НБКО находится в регионахФинансы
09:50
С платформы "Западный Чираг" добыто 251 млн баррелей нефтиЭнергетика
09:44
В КНР казнили 11 членов синдиката за убийства, мошенничество и торговлю людьмиДругие страны
09:43