    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.01.2026)

    Maliyyə
    • 29 yanvar, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,0386 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,39 % azalaraq 2,2208 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0386

    100 Rusiya rublu

    2,2208

    1 Avstraliya dolları

    1,2054

    1 Belarus rublu

    0,5753

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1192

    1 Çexiya kronu

    0,0839

    1 Çin yuanı

    0,2447

    1 Danimarka kronu

    0,2730

    1 Gürcü larisi

    0,6320

    1 Honq Konq dolları

    0,2179

    1 Hindistan rupisi

    0,0185

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3529

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1933

    1 İsveçrə frankı

    2,2218

    1 İsrail şekeli

    0,5505

    1 Kanada dolları

    1,2573

    1 Küveyt dinarı

    5,5482

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3366

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5359

    1 Moldova leyi

    0,1012

    1 Norveç kronu

    0,1780

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6069

    1 Polşa zlotası

    0,4848

    1 Rumıniya leyi

    0,4000

    1 Serbiya dinarı

    0,0173

    1 Sinqapur dolları

    1,3474

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3379

    Türk lirəsi

    0,0392

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0397

    Yapon yeni

    1,1114

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0357

    Qızıl

    9446,8660

    Gümüş

    201,3319

    Platin

    4732,6470

    Palladium

    3586,8640
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2026)
    CBA currency exchange rates (29.01.2026)

