Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.01.2026)
- 29 yanvar, 2026
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,0386 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,39 % azalaraq 2,2208 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0386
|
100 Rusiya rublu
|
2,2208
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2054
|
1 Belarus rublu
|
0,5753
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1192
|
1 Çexiya kronu
|
0,0839
|
1 Çin yuanı
|
0,2447
|
1 Danimarka kronu
|
0,2730
|
1 Gürcü larisi
|
0,6320
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2179
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0185
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3529
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1933
|
1 İsveçrə frankı
|
2,2218
|
1 İsrail şekeli
|
0,5505
|
1 Kanada dolları
|
1,2573
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5482
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3366
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5359
|
1 Moldova leyi
|
0,1012
|
1 Norveç kronu
|
0,1780
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6069
|
1 Polşa zlotası
|
0,4848
|
1 Rumıniya leyi
|
0,4000
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0173
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3474
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3379
|
Türk lirəsi
|
0,0392
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0397
|
Yapon yeni
|
1,1114
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0357
|
Qızıl
|
9446,8660
|
Gümüş
|
201,3319
|
Platin
|
4732,6470
|
Palladium
|
3586,8640