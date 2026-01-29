CBA currency exchange rates (29.01.2026)
- 29 January, 2026
- 09:32
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro dropped by 0.07% to 2.0386 manats and 100 Russian rubles fell by 0.39% to 2.2208 manats, Report informs.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
2.0386
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.2208
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.2054
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5753
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
-
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1192
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0839
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2447
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2730
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6320
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2179
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0185
|
1 GBP (British pound)
|
2.3529
|
10.000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1933
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.2218
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5505
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2573
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5482
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3366
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4663
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0194
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5359
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1012
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1780
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0140
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6069
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4848
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.4000
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0173
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3474
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4533
|
1 SDR (IMF)
|
2.3379
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0392
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0397
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.1114
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
1.0357
|
Gold (1 ounce)
|
9,446.8660
|
Silver (1 ounce)
|
201.3319
|
Platinum (1 ounce)
|
4,732.6470
|
Palladium (1 ounce)
|
3,586.8640