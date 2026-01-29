Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2026)
- 29 января, 2026
- 09:20
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,07%, до 2,0386 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,39%, до 2,2208 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0386
|
100 российских рублей
|
2,2208
|
1 австралийский доллар
|
1,2054
|
1 белорусский рубль
|
0,5753
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1192
|
1 чешская крона
|
0,0839
|
1 китайский юань
|
0,2447
|
1 датская крона
|
0,2730
|
1 грузинский лари
|
0,6320
|
1 гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 индийская рупия
|
0,0185
|
1 британский фунт
|
2,3529
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1933
|
1 швейцарский франк
|
2,2218
|
1 израильский шекель
|
0,5505
|
1 канадский доллар
|
1,2573
|
1 кувейтский динар
|
5,5482
|
100 казахстанских тенге
|
0,3366
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5359
|
1 молдавский лей
|
0,1012
|
1 норвежская крона
|
0,1780
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6069
|
1 польский злотый
|
0,4848
|
1 румынский лей
|
0,4000
|
1 сербский динар
|
0,0173
|
1 сингапурский доллар
|
1,3474
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3379
|
1 Турецкая лира
|
0,0392
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0397
|
100 Японских йен
|
1,1114
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0357
|
Золото
|
9446,8660
|
Серебро
|
201,3319
|
Платина
|
4732,6470
|
Палладий
|
3586,8640