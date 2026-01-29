Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2026)

    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 09:20
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,07%, до 2,0386 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,39%, до 2,2208 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0386

    100 российских рублей

    2,2208

    1 австралийский доллар

    1,2054

    1 белорусский рубль

    0,5753

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1192

    1 чешская крона

    0,0839

    1 китайский юань

    0,2447

    1 датская крона

    0,2730

    1 грузинский лари

    0,6320

    1 гонконгский доллар

    0,2179

    1 индийская рупия

    0,0185

    1 британский фунт

    2,3529

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1933

    1 швейцарский франк

    2,2218

    1 израильский шекель

    0,5505

    1 канадский доллар

    1,2573

    1 кувейтский динар

    5,5482

    100 казахстанских тенге

    0,3366

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5359

    1 молдавский лей

    0,1012

    1 норвежская крона

    0,1780

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6069

    1 польский злотый

    0,4848

    1 румынский лей

    0,4000

    1 сербский динар

    0,0173

    1 сингапурский доллар

    1,3474

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3379

    1 Турецкая лира

    0,0392

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0397

    100 Японских йен

    1,1114

    1 Новозеландский доллар

    1,0357

    Золото

    9446,8660

    Серебро

    201,3319

    Платина

    4732,6470

    Палладий

    3586,8640
