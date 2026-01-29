Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XI turun növbəti oyunları keçiriləcək
- 29 yanvar, 2026
- 09:08
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XI turun növbəti oyunları keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, kişilərin mübarizəsində günün yeganə matçı Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq.
"Gənclər" - "Xilasedici" matçı saat 17:00 start götürəcək.
Qadınların çempionatında isə saat 16:00-da "Gənclər" "Turan"la, 18:00-da "DH Volley" "Azərreyl"lə üz-üzə gələcək.
Hər iki görüş Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutacaq.
