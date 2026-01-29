Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Высшей лиге Азербайджана по волейболу пройдут очередные матчи XI тура.

    Как сообщает Report, в мужском противостоянии единственный матч дня будет организован в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе.

    Матч "Гянджляр" - "Хиласедиджи" начнется в 17:00.

    В чемпионате среди женщин в 16:00 "Гянджляр" встретится с "Туран", а в 18:00 DH Volley сыграет с "Азеррейл".

    Оба матча пройдут в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана.

