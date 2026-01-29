В Высшей лиге Азербайджана по волейболу пройдут очередные матчи XI тура.

Как сообщает Report, в мужском противостоянии единственный матч дня будет организован в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе.

Матч "Гянджляр" - "Хиласедиджи" начнется в 17:00.

В чемпионате среди женщин в 16:00 "Гянджляр" встретится с "Туран", а в 18:00 DH Volley сыграет с "Азеррейл".

Оба матча пройдут в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана.