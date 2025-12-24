В Китае восемь человек погибли после падения автомобиля в пруд
Другие страны
- 24 декабря, 2025
- 08:09
Восемь человек, находившихся в автомобиле, погибли на юго-востоке КНР после его падения в пруд.
Как передает Report, об этом сообщило издание Pengpai.
ДТП произошло в уезде Пэнцзе юго-восточной провинции Цзянси. По данным полиции, за рулем находилась 49-летняя женщина. Все находившиеся в салоне люди погибли до прибытия спасательных служб и врачей.
Правоохранительные органы уточняют детали происшествия.
