Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    В Китае восемь человек погибли после падения автомобиля в пруд

    Другие страны
    • 24 декабря, 2025
    • 08:09
    В Китае восемь человек погибли после падения автомобиля в пруд

    Восемь человек, находившихся в автомобиле, погибли на юго-востоке КНР после его падения в пруд.

    Как передает Report, об этом сообщило издание Pengpai.

    ДТП произошло в уезде Пэнцзе юго-восточной провинции Цзянси. По данным полиции, за рулем находилась 49-летняя женщина. Все находившиеся в салоне люди погибли до прибытия спасательных служб и врачей.

    Правоохранительные органы уточняют детали происшествия.

    Китай ДТП погибшие уезд Пэнцзе
    Çində ağır yol qəzasında səkkiz nəfər ölüb
    8 killed after vehicle falls into pond in east China

    Последние новости

    09:35

    Власти Южной Кореи назвали ослабление воны к доллару нежелательным

    Другие страны
    09:31

    Сеул намерен подписать с Вашингтоном соглашение о сотрудничестве по атомным подлодкам

    Другие страны
    09:28

    Сотрудники ДПС погибли после взрыва на юге Москвы

    Другие страны
    09:11

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2025)

    Финансы
    09:03

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.12.2025)

    Финансы
    08:54

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:46

    МИД Азербайджана поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

    Внутренняя политика
    08:36

    Азербайджан инициировал публикацию декларации по пропавшим без вести в ООН

    Внешняя политика
    08:09

    В Китае восемь человек погибли после падения автомобиля в пруд

    Другие страны
    Лента новостей