    Çində ağır yol qəzasında səkkiz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 24 dekabr, 2025
    • 08:49
    Çində ağır yol qəzasında səkkiz nəfər ölüb

    Çinin cənub-şərqində gölməçəyə düşən avtomobildə olan səkkiz nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pengpai qəzeti məlumat yayıb.

    Polisin məlumatına görə, sürücü 49 yaşlı qadın olub.

    Təcili yardım xidmətləri hadisə gələnə qədər bütün sərnişinlər ölüb.

    Hüquq-mühafizə orqanları qəzanın təfərrüatlarını dəqiqləşdirir.

    Çin Yol qəzası
