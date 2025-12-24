Солмаз Агиева: Желаю всем бывшим переселенцам испытать счастье, которое я испытываю сегодня
Внутренняя политика
- 24 декабря, 2025
- 07:12
Я желаю всем бывшим вынужденным переселенцам испытать то счастье, которое я испытываю сегодня.
Как сообщает Report, об этом заявила вернувшаяся в село Хоровлу Джебраильского района бывшая вынужденная переселенка Солмаз Агиева.
"После того как наши земли были освобождены от оккупации, мы с нетерпением ждали этого дня. Теперь для нас начинается новая жизнь, и самые радостные моменты нашей жизни будут здесь, на родной земле. Мы с нетерпением ждали этого дня. Мы благодарны Верховному главнокомандующему и нашей победоносной армии за то, что дали нам возможность вернуться. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья ветеранам!" - отметила С. Агиева.
