    Солмаз Агиева: Желаю всем бывшим переселенцам испытать счастье, которое я испытываю сегодня

    Внутренняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 07:12
    Я желаю всем бывшим вынужденным переселенцам испытать то счастье, которое я испытываю сегодня.

    Как сообщает Report, об этом заявила вернувшаяся в село Хоровлу Джебраильского района бывшая вынужденная переселенка Солмаз Агиева.

    "После того как наши земли были освобождены от оккупации, мы с нетерпением ждали этого дня. Теперь для нас начинается новая жизнь, и самые радостные моменты нашей жизни будут здесь, на родной земле. Мы с нетерпением ждали этого дня. Мы благодарны Верховному главнокомандующему и нашей победоносной армии за то, что дали нам возможность вернуться. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья ветеранам!" - отметила С. Агиева.

