Reuters: США могут захватить нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой

Береговая охрана США может предпринять попытку захватить третий нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, но ждет подкрепления.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника и осведомленного источника.

"Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем предпринять попытку высадиться на борт и захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья", - говорится в сообщении.

В нем также сказано, что экипаж танкера отказался допустить на борт сотрудников береговой охраны. Поэтому высадиться на Bella 1, в том числе с помощью вертолета, могут попытаться группы реагирования на угрозы морской безопасности.