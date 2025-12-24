Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Reuters: США могут захватить нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой

    • 24 декабря, 2025
    • 07:48
    Reuters: США могут захватить нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой

    Береговая охрана США может предпринять попытку захватить третий нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, но ждет подкрепления.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника и осведомленного источника.

    "Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем предпринять попытку высадиться на борт и захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья", - говорится в сообщении.

    В нем также сказано, что экипаж танкера отказался допустить на борт сотрудников береговой охраны. Поэтому высадиться на Bella 1, в том числе с помощью вертолета, могут попытаться группы реагирования на угрозы морской безопасности.

    "Reuters": ABŞ əlavə qüvvələr gəldikdən sonra "Bella 1" tankerini ələ keçirə bilər

