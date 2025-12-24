Госдеп ввел визовые санкции против бывшего еврокомиссара Бретона

Вашингтонская администрация ввела визовые ограничения в отношении бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, а также других лиц, которые, по ее мнению, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев.

Как передает Report, об этом заявила заместитель руководителя Госдепартамента США Сара Роджерс в соцсети Х.

"Мы ввели санкции против Тьерри Бретона - идейного вдохновителя закона о цифровых услугах", - написал она. Закон ЕС о цифровых услугах вступил в силу в августе 2023 года. Он заметно усилил контроль над рядом платформ, в том числе Facebook и Instagram, AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и другими.

Как напомнила Роджерс, в августе 2024 года Бретон заявил, что Еврокомиссия направила американскому миллиардеру Илону Маску официальное письмо с предупреждением о готовности наказать принадлежащую ему соцсеть X за недостаточную активность в удалении "вредоносного контента", а также об ответственности за дезинформацию. Это произошло перед трансляцией в X интервью Дональда Трампа, который тогда был кандидатом в президенты США, а сейчас является американским лидером.

Роджерс уточнила, что санкции также ввели против британского политического консультанта Имрана Ахмеда, который является руководителем организации CCDH, якобы противодействующей распространению в интернете дезинформации и вызывающих вражду материалов. Роджерс назвала Ахмеда "ключевым сообщником администрации [46-го американского президента Джо] Байдена" в попытках использовать ресурсы государственного аппарата против граждан США.