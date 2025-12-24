Жительница села Хоровлу: После долгих лет разлуки мы возвращаемся домой

Когда мы покидали наше село, мне было 32 года. Сейчас мне уже больше 60, и в этом возрасте я наконец возвращаюсь в родное село.

Как передает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка Тайбят Гулиева, которая сегодня возвращается в село Хоровлу Джебраильского района.

"Годами мы жили в разлуке с родиной, а теперь возвращаемся домой. Мы долго мечтали об этом дне, и теперь эта мечта стала реальностью. В своем родном селе мы будем жить лучшей жизнью. Это конец нашей долгой тоски по дому", - добавила она.

Тайбят Гулиева также поблагодарила президента Ильхама Алиева, выразила благодарность за освобождение родных земель. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья ветеранам.