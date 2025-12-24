Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Жительница села Хоровлу: После долгих лет разлуки мы возвращаемся домой

    Внутренняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 07:27
    Жительница села Хоровлу: После долгих лет разлуки мы возвращаемся домой

    Когда мы покидали наше село, мне было 32 года. Сейчас мне уже больше 60, и в этом возрасте я наконец возвращаюсь в родное село.

    Как передает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка Тайбят Гулиева, которая сегодня возвращается в село Хоровлу Джебраильского района.

    "Годами мы жили в разлуке с родиной, а теперь возвращаемся домой. Мы долго мечтали об этом дне, и теперь эта мечта стала реальностью. В своем родном селе мы будем жить лучшей жизнью. Это конец нашей долгой тоски по дому", - добавила она.

    Тайбят Гулиева также поблагодарила президента Ильхама Алиева, выразила благодарность за освобождение родных земель. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья ветеранам.

