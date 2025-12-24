СМИ: Бразилия опасается вмешательства США в президентские выборы

Возможности противодействия потенциальным угрозам вмешательства США в ход президентских выборов 2026 года изучают в руководстве Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в правительстве.

По их словам, в окружении президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы полагают, что Белый дом может открыто поддержать кандидата от правой оппозиции, идеологически близкого к экс-лидеру страны Жаиру Болсонару (2019-2022). В Бразилиа также опасаются, что американская администрация попытается помочь правому кандидату мобилизовать консервативных избирателей.

Источники добавили, что бразильские чиновники готовятся к периоду турбулентности, несмотря на попытки руководства республики выстроить прагматичный диалог с Вашингтоном по торговым и экономическим вопросам в этом году.