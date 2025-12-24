В Турции найден черный ящик потерпевшего крушение ливийского самолета

В Турции обнаружен черный ящик потерпевшего крушение самолета Falcon 50, на борту которого находился начальник Генштаба Вооруженных сил Ливии Мухаммед аль-Хаддад.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Он отметил, что началось исследование обнаруженного этой ночью бортового самописца.

"В Анкару прибыла делегация Минобороны Ливии из 14 человек, в нее также входят 5 родственников погибших, а также делегация из 8 человек Министерства внутренних дел Ливии. В связи с этой трагической катастрофой выражаю глубокие соболезнования правительству и народу Ливии", - подчеркнул глава МВД Турции.

Напомним, что 23 декабря в 20:52 была потеряна связь с бизнес-джетом Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, который следовал по маршруту Анкара - Триполи. C борта самолета поступал запрос на экстренную посадку в районе Хаймана. Однако связь с самолетом так и не была восстановлена, и через некоторое время стало известно о его крушении.