Бахар Мурадова: Религиозная пропаганда может помочь в предотвращении ранних браков и домашнего насилия

Религиозная пропаганда может дать положительные результаты в предотвращении ранних браков и домашнего насилия.

Как сообщает Report, данное мнение выразила председатель Комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на открытии II Форума религиозных деятелей в Баку.

По ее словам, женщины в современную эпоху сталкиваются с рядом проблем:

"Под угрозой находятся также институт семьи, защита прав человека и передача национальных и духовных ценностей подрастающему поколению. Ответственность за искоренение этих проблем несет все общество, включая религиозных деятелей. Женщина занимает важное и уважаемое место в обществе, и сохранение этого статуса имеет принципиальное значение. В связи с этим религиозные деятели должны уделять особое внимание просветительской работе по данному направлению".