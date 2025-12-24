Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Бахар Мурадова: Религиозная пропаганда может помочь в предотвращении ранних браков и домашнего насилия

    Религия
    • 24 декабря, 2025
    • 11:35
    Бахар Мурадова: Религиозная пропаганда может помочь в предотвращении ранних браков и домашнего насилия

    Религиозная пропаганда может дать положительные результаты в предотвращении ранних браков и домашнего насилия.

    Как сообщает Report, данное мнение выразила председатель Комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на открытии II Форума религиозных деятелей в Баку.

    По ее словам, женщины в современную эпоху сталкиваются с рядом проблем:

    "Под угрозой находятся также институт семьи, защита прав человека и передача национальных и духовных ценностей подрастающему поколению. Ответственность за искоренение этих проблем несет все общество, включая религиозных деятелей. Женщина занимает важное и уважаемое место в обществе, и сохранение этого статуса имеет принципиальное значение. В связи с этим религиозные деятели должны уделять особое внимание просветительской работе по данному направлению".

    Bahar Muradova: Dini təbliğat erkən nikahların, məişət zorakılığının qarşısının alınmasına təsir edə bilər
    Bahar Muradova: Religious advocacy can curb early marriages, domestic violence

