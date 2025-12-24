İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    KİV: Braziliya ABŞ-nin prezident seçkilərinə müdaxiləsindən qorxur

    Digər ölkələr
    • 24 dekabr, 2025
    • 07:42
    KİV: Braziliya ABŞ-nin prezident seçkilərinə müdaxiləsindən qorxur

    Braziliya rəhbərliyi 2026-cı il prezident seçkilərinə ABŞ-ın müdaxiləsinin potensial təhdidlərinə qarşı durmaq üçün variantları araşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hökumət mənbələrinə istinadən "Folha de S.Paulo" qəzeti məlumat yayıb.

    Onların sözlərinə görə, prezident Luis İnasio Lula da Silvaya yaxın olanlar Ağ Evin ölkənin keçmiş lideri Jair Bolsonaroya (2019-2022) ideoloji cəhətdən yaxın olan sağçı müxalifətdən namizədi açıq şəkildə dəstəkləyə biləcəyinə inanırlar.

    Braziliyada ABŞ administrasiyasının sağçı namizədə mühafizəkar seçiciləri səfərbər etməyə kömək etməyə çalışacağı ilə bağlı narahatlıqlar da var. Mənbələr əlavə ediblər ki, Braziliya rəsmiləri ölkə rəhbərliyinin bu il ticarət və iqtisadi məsələlərdə Vaşinqtonla praqmatik dialoq qurmaq cəhdlərinə baxmayaraq, qeyri-sabitlik dövrünə hazırlaşırlar.

    Braziliya ABŞ seçki prezident
    СМИ: Бразилия опасается вмешательства США в президентские выборы

    Son xəbərlər

    07:49

    "Reuters": ABŞ əlavə qüvvələr gəldikdən sonra "Bella 1" tankerini ələ keçirə bilər

    Digər ölkələr
    07:42

    KİV: Braziliya ABŞ-nin prezident seçkilərinə müdaxiləsindən qorxur

    Digər ölkələr
    07:08

    ABŞ Avropadakı ideoloqlara qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    06:36

    Keçmiş məcburi köçkün: Gənclik illərinin ab-havası ilə qayıdırıq Horovlu kəndinə

    Daxili siyasət
    06:26

    Horovlu sakini: Yaşadığım bu xoşbəxtliyi bütün keçmiş məcburi köçkünlərə arzulayıram

    Daxili siyasət
    06:25
    Foto

    Bu gün Xocavənd və Cəbrayıl rayonlarının kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:08

    Palladiumun qiyməti son 3 ildə ilk dəfə 2000 dolları keçib

    Maliyyə
    05:48

    Pentaqon "C-130J" təyyarələrinin istehsalı üçün müqaviləni 25 milyard dollara qədər artırıb

    Digər ölkələr
    05:17

    "Arsenal" İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalına vəsiqə qazanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti