KİV: Braziliya ABŞ-nin prezident seçkilərinə müdaxiləsindən qorxur
- 24 dekabr, 2025
- 07:42
Braziliya rəhbərliyi 2026-cı il prezident seçkilərinə ABŞ-ın müdaxiləsinin potensial təhdidlərinə qarşı durmaq üçün variantları araşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə hökumət mənbələrinə istinadən "Folha de S.Paulo" qəzeti məlumat yayıb.
Onların sözlərinə görə, prezident Luis İnasio Lula da Silvaya yaxın olanlar Ağ Evin ölkənin keçmiş lideri Jair Bolsonaroya (2019-2022) ideoloji cəhətdən yaxın olan sağçı müxalifətdən namizədi açıq şəkildə dəstəkləyə biləcəyinə inanırlar.
Braziliyada ABŞ administrasiyasının sağçı namizədə mühafizəkar seçiciləri səfərbər etməyə kömək etməyə çalışacağı ilə bağlı narahatlıqlar da var. Mənbələr əlavə ediblər ki, Braziliya rəsmiləri ölkə rəhbərliyinin bu il ticarət və iqtisadi məsələlərdə Vaşinqtonla praqmatik dialoq qurmaq cəhdlərinə baxmayaraq, qeyri-sabitlik dövrünə hazırlaşırlar.