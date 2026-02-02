İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    ABŞ Dövlət Departamentində Türkiyə XİN-in nümayəndəsi ilə görüş keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 02 fevral, 2026
    • 09:59
    ABŞ Dövlət Departamentində Türkiyə XİN-in nümayəndəsi ilə görüş keçiriləcək

    ABŞ Dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Alison Huker Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Levent Gümrükçü ilə Dövlət Departamentində görüşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında bildirilib.

    Görüş bu gün yerli vaxtla saat 13:45-də (Bakı vaxtı ilə 22:45) başlayacaq.

    Məlumata görə, görüşdə ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə Bürosunun baş rəsmisi Brendan Hanrahan da iştirak edəcək.

    Alison Huker ABŞ Levent Gümrükçü
    В Госдепе США состоится встреча Эллисон Хукер с представителем МИД Турции

    Son xəbərlər

    10:20

    "Fitiya" siklonu nəticəsində Madaqaskarda 28 min nəfər zərər çəkib

    Digər ölkələr
    10:19

    İlham Əliyev Gənclər Günü münasibətilə Azərbaycan gənclərinə müraciət ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    10:15

    Cəlilabadda qardaşı uşaqlarını öldürməyə cəhddə şübhəli bilinən əmi içkili olub - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:10

    Xəstəliyə və ya xəsarətə görə xəstəlik vərəqələrinin tərtibatında dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    10:09

    Azərbaycanda vergi-gömrük sahəsində güzəşt və azadolmalar təsnifləşdiriləcək

    Biznes
    10:08

    ABŞ-də qar fırtınası səbəbindən ölənlərin sayı 100-ə çatıb

    Digər ölkələr
    10:06

    AMB-nin baş direktoru: "⁠Bugünkü bank sistemi mümkün şoklara qarşı daha hazırlıqlıdır" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    10:05

    "Mançester Yunayted"in portuqaliyalı futbolçusu şəxsi rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    10:02

    Azərbaycanda gömrük sərhədindən güzəştli qaydada keçirilən malların siyahısı genişləndirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti