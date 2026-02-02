ABŞ Dövlət Departamentində Türkiyə XİN-in nümayəndəsi ilə görüş keçiriləcək
Digər ölkələr
- 02 fevral, 2026
- 09:59
ABŞ Dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Alison Huker Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Levent Gümrükçü ilə Dövlət Departamentində görüşəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında bildirilib.
Görüş bu gün yerli vaxtla saat 13:45-də (Bakı vaxtı ilə 22:45) başlayacaq.
Məlumata görə, görüşdə ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə Bürosunun baş rəsmisi Brendan Hanrahan da iştirak edəcək.
