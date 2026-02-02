В Госдепе США состоится встреча Эллисон Хукер с представителем МИД Турции

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Эллисон Хукер встретится с заместителем министра иностранных дел Турции Левентом Гюмрюкчю в Государственном департаменте.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Встреча начнется в понедельник 13:45 по местному времени (22:45 по бакинскому времени).

Согласно информации, во встрече также примет участие старший сотрудник Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа Брендан Ханрахан.