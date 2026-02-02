Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Госдепе США состоится встреча Эллисон Хукер с представителем МИД Турции

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 09:47
    В Госдепе США состоится встреча Эллисон Хукер с представителем МИД Турции

    Заместитель госсекретаря США по политическим делам Эллисон Хукер встретится с заместителем министра иностранных дел Турции Левентом Гюмрюкчю в Государственном департаменте.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепа США.

    Встреча начнется в понедельник 13:45 по местному времени (22:45 по бакинскому времени).

    Согласно информации, во встрече также примет участие старший сотрудник Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа Брендан Ханрахан.

