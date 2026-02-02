Qazaxıstan Ukrayna və ABŞ vətəndaşlarını qumar biznesi təşkil etdiklərinə görə axtarışa verib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    Region
    • 02 fevral, 2026
    • 09:52
    Qazaxıstanın Maliyyə Monitorinqi Agentliyi ölkədə qeyri-qanuni qumar biznesini təşkil etməkdə şübhəli bilinən iki xarici vətəndaşı axtarışa verib.

    "Report" Qazaxıstan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Agentliyin məlumatında bildirilib.

    İstintaqla müəyyən edilib ki, "PIN-UP" və "PINCO" brendləri altında onlayn-kazino fəaliyyəti xaricdən əlaqəli şirkətlər şəbəkəsi vasitəsilə hərəkət edən qrup tərəfindən təşkil edilib.

    "İki xarici vətəndaş - ABŞ və Ukrayna vətəndaşları koordinator olublar, onlar köməkçiləri seçib, ödəniş təşkilatları və ikinci dərəcəli bankların nümayəndələri ilə əməkdaşlıq ediblər. Onlayn-kazino müştərilərindən əldə edilən vəsaitlər tranzit hesablarda toplanıb və daha sonra əlaqəli şirkətlərin köməyi ilə kriptovalyutaya çevrilib", - agentlikdən bildirilib.

    Məhkəmə onların barəsində həbs-qəti imkan tədbiri (qiyabi) seçib.

