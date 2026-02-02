Казахстан объявил в розыск граждан Украины и США за организацию игорного бизнеса

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск двух иностранных граждан по подозрению в организации незаконного игорного бизнеса в стране.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении АФМ.

"Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами "PIN-UP" и "PINCO" организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний", - сообщил АФМ.

Двое иностранцев - граждане США и Украины были координаторами, они подбирали пособников, взаимодействовали с представителями платежных организаций и банков второго уровня. Также участвовали в создании и функционировании платежной инфраструктуры, через которую принимали и выводили деньги. Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами, сообщили в агентстве. Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" (заочно).