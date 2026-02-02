İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    ABŞ-də qar fırtınası səbəbindən ölənlərin sayı 100-ə çatıb

    Digər ölkələr
    • 02 fevral, 2026
    • 10:08
    ABŞ-də qar fırtınası səbəbindən ölənlərin sayı 100-ə çatıb

    ABŞ-də qar fırtınası səbəbindən ölənlərin sayı 100-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "ABC News" telekanalı Şimali Karolina ştatının qubernatoru Coş Staynın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "Əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən ştatda minlərlə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəzalar nəticəsində iki nəfər həlak olub, bununla da ölkənin cənub-şərq və şimal-şərqində ötən həftədən etibarən əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən ölənlərin ümumi sayı 100-ü ötüb", - o bildirib.

    Meteoroloji xidmətin məlumatına görə, Şimali Karolinanın bəzi rayonlarında qarın hündürlüyü 30 santimetri keçib.

