    В США в результате последствий снегопада число погибших достигло 100 человек

    • 02 февраля, 2026
    • 09:52
    Число погибших в результате последствий снегопада в США возросло до 100 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление на губернатора штата Северная Каролина Джоша Стайна.

    "Из-за суровой зимней погоды в штате произошло более тысячи дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли два человека, в результате чего общее число погибших от непогоды на юго-востоке и северо-востоке страны с прошлой недели превысило 100 человек", - отметил он.

    По данным метеослужбы, в некоторых районах Северной Каролины выпало более 30 сантиметров снега.

    По всей территории США наблюдается неблагоприятные погодные условия - в Хьюстоне - 20 градусов, в Новом Орлеане - 19, в Атланте - минус 1, в Нэшвилле - 9, в Чикаго - 2, а в Вашингтоне - 1.

    В Хьюстоне и Лафайете, штат Луизиана, объявлено предупреждение о заморозках, поскольку температура может опуститься до -9 градусов Цельсия.

