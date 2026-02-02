В США в результате последствий снегопада число погибших достигло 100 человек

Число погибших в результате последствий снегопада в США возросло до 100 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление на губернатора штата Северная Каролина Джоша Стайна.

"Из-за суровой зимней погоды в штате произошло более тысячи дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли два человека, в результате чего общее число погибших от непогоды на юго-востоке и северо-востоке страны с прошлой недели превысило 100 человек", - отметил он.

По данным метеослужбы, в некоторых районах Северной Каролины выпало более 30 сантиметров снега.

По всей территории США наблюдается неблагоприятные погодные условия - в Хьюстоне - 20 градусов, в Новом Орлеане - 19, в Атланте - минус 1, в Нэшвилле - 9, в Чикаго - 2, а в Вашингтоне - 1.

В Хьюстоне и Лафайете, штат Луизиана, объявлено предупреждение о заморозках, поскольку температура может опуститься до -9 градусов Цельсия.