İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    Xəstəliyə və ya xəsarətə görə xəstəlik vərəqələrinin tərtibatında dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    • 02 fevral, 2026
    • 10:10
    Xəstəliyə və ya xəsarətə görə xəstəlik vərəqələrinin tərtibatında dəyişiklik edilib

    Sığortaolunanlar üçün xəstəlik vərəqələrinin elektron sənəd formasında tərtib edilməsi qaydası haqqında təlimatda dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərarla təlimata əlavə edilən yeni hissəyə görə, sığortaolunanın xəsarət nəticəsində əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməsi ilə bağlı tibb müəssisəsi tərəfindən hüquq mühafizə orqanına məlumat verildiyi hallarda, bu barədə xəstəlik vərəqəsində müvafiq qeyd aparılacaq.

    Son xəbərlər

    10:20

    "Fitiya" siklonu nəticəsində Madaqaskarda 28 min nəfər zərər çəkib

    Digər ölkələr
    10:19

    İlham Əliyev Gənclər Günü münasibətilə Azərbaycan gənclərinə müraciət ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    10:15

    Cəlilabadda qardaşı uşaqlarını öldürməyə cəhddə şübhəli bilinən əmi içkili olub - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:10

    Xəstəliyə və ya xəsarətə görə xəstəlik vərəqələrinin tərtibatında dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    10:09

    Azərbaycanda vergi-gömrük sahəsində güzəşt və azadolmalar təsnifləşdiriləcək

    Biznes
    10:08

    ABŞ-də qar fırtınası səbəbindən ölənlərin sayı 100-ə çatıb

    Digər ölkələr
    10:06

    AMB-nin baş direktoru: "⁠Bugünkü bank sistemi mümkün şoklara qarşı daha hazırlıqlıdır" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    10:05

    "Mançester Yunayted"in portuqaliyalı futbolçusu şəxsi rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    10:02

    Azərbaycanda gömrük sərhədindən güzəştli qaydada keçirilən malların siyahısı genişləndirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti