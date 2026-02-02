Xəstəliyə və ya xəsarətə görə xəstəlik vərəqələrinin tərtibatında dəyişiklik edilib
Sağlamlıq
- 02 fevral, 2026
- 10:10
Sığortaolunanlar üçün xəstəlik vərəqələrinin elektron sənəd formasında tərtib edilməsi qaydası haqqında təlimatda dəyişiklik edilib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərarla təlimata əlavə edilən yeni hissəyə görə, sığortaolunanın xəsarət nəticəsində əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməsi ilə bağlı tibb müəssisəsi tərəfindən hüquq mühafizə orqanına məlumat verildiyi hallarda, bu barədə xəstəlik vərəqəsində müvafiq qeyd aparılacaq.
Son xəbərlər
10:20
"Fitiya" siklonu nəticəsində Madaqaskarda 28 min nəfər zərər çəkibDigər ölkələr
10:19
İlham Əliyev Gənclər Günü münasibətilə Azərbaycan gənclərinə müraciət ünvanlayıbDaxili siyasət
10:15
Cəlilabadda qardaşı uşaqlarını öldürməyə cəhddə şübhəli bilinən əmi içkili olub - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİBHadisə
10:10
Xəstəliyə və ya xəsarətə görə xəstəlik vərəqələrinin tərtibatında dəyişiklik edilibSağlamlıq
10:09
Azərbaycanda vergi-gömrük sahəsində güzəşt və azadolmalar təsnifləşdiriləcəkBiznes
10:08
ABŞ-də qar fırtınası səbəbindən ölənlərin sayı 100-ə çatıbDigər ölkələr
10:06
AMB-nin baş direktoru: "Bugünkü bank sistemi mümkün şoklara qarşı daha hazırlıqlıdır" - MÜSAHİBƏMaliyyə
10:05
"Mançester Yunayted"in portuqaliyalı futbolçusu şəxsi rekordunu təkrarlayıbFutbol
10:02