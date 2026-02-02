Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Внесены изменения в оформление больничных листов в связи с травмой

    Здоровье
    • 02 февраля, 2026
    • 10:36
    Внесены изменения в оформление больничных листов в связи с травмой

    Внесены изменения в инструкцию о порядке оформления больничных листов в форме электронного документа для застрахованных лиц.с

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Согласно новой части, добавленной в инструкцию данным постановлением, в случаях, когда медицинское учреждение уведомляет правоохранительные органы о временной утрате трудоспособности застрахованного лица в результате травмы, соответствующая отметка будет проставляться в больничном листе.

    Али Асадов медстрахование
