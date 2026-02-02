İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    "Mançester Yunayted"in portuqaliyalı futbolçusu şəxsi rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 10:05
    Mançester Yunaytedin portuqaliyalı futbolçusu şəxsi rekordunu təkrarlayıb

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun yarımmüdafiəçisi Brunu Fernandeş şəxsi rekordunu təkrarlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, portuqaliyalı futbolçu Premyer Liqanın XXIV turunda 3:2 hesabı ilə qələbə qazandıqları "Fulhem"lə oyunda iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Mançester klubunun kapitanının hesabında hazırda 12 məhsuldar ötürmə var. Bu, onun İngiltərə klubuna keçdikdən sonrakı ilk mövsümündə (2020/2021) müəyyənləşdirdiyi şəxsi rekordunun təkrarıdır.

    Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted" hazırda 41 xalla turnir cədvəlində 4-cü pillədə qərarlaşıb.

