Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 7%

В Азербайджане в январе-ноябре этого года собрано 331,339 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 7% больше, чем за тот же период 2024 года.

Сумма выплат по обязательным видам страхования за отчетный период составила 131,691 млн манатов, что на 4,5% больше, чем годом ранее.

За 11 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке обязательного страхования, пришлось 39,7 маната выплат. Год назад этот показатель составлял 40,7 маната.