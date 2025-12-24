Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 7%

    Финансы
    • 24 декабря, 2025
    • 11:55
    Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 7%

    В Азербайджане в январе-ноябре этого года собрано 331,339 млн манатов страховых взносов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 7% больше, чем за тот же период 2024 года.

    Сумма выплат по обязательным видам страхования за отчетный период составила 131,691 млн манатов, что на 4,5% больше, чем годом ранее.

    За 11 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке обязательного страхования, пришлось 39,7 маната выплат. Год назад этот показатель составлял 40,7 маната.

    рынок страхования страховые взносы страховые выплаты обязательное страхование
    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 7 % böyüyüb
    Compulsory insurance market in Azerbaijan grows 7%

    Последние новости

    12:37

    Шавкат Мирзиёев: Уверен, что связи с Азербайджаном и впредь будут успешно развиваться

    Внешняя политика
    12:32

    Танкер "Кёроглу" после ремонта отправился в Туркменистан

    Инфраструктура
    12:29

    Зеленский: Украина может провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению

    Другие страны
    12:20

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка Победы в Ханкенди

    Внутренняя политика
    12:20

    Оверчук: РФ и Армения обсуждают поставку новых товаров транзитом через Азербайджан

    В регионе
    12:19

    Премьер Грузии призвал принять меры против высоких цен в торговых сетях

    В регионе
    12:14

    Фекете: Строительство в Баку церкви Святого Иоанна Павла II может начаться весной 2026 года

    Религия
    12:10

    Мунбаев: Взаимодействие Азербайджана и Казахстана основано на стратегическом партнерстве

    Другие страны
    12:06

    Следующие парламентские выборы в Армении пройдут в июне 2026 года

    В регионе
    Лента новостей