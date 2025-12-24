Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    • 24 декабря, 2025
    • 12:10
    Мунбаев: Взаимодействие Азербайджана и Казахстана основано на стратегическом партнерстве

    Взаимодействие Азербайджана и Казахстана основано на стратегическом партнерстве и отличается высокой динамикой.

    Об этом местному бюро Report заявил казахстанский политолог Нурлан Мунбаев, комментируя внешнеполитический курс официального Баку.

    "Взаимодействие Баку и Астаны выстроено на уровне стратегического партнерства и отличается высокой динамикой. Сотрудничество охватывает энергетику, транспорт, логистику, инвестиции и гуманитарную сферу, включая развитие Транскаспийского направления и координацию в рамках тюркских интеграционных форматов", - сказал он.

    По его мнению, сближение Азербайджана и Казахстана имеет не только двустороннее, но и более широкое стратегическое значение, поскольку усиливает экономическую связность Центральной Азии и Южного Кавказа и вносит вклад в укрепление позиций тюркских государств на евразийском пространстве.

    Мунбаев подчеркнул, что внешняя политика президента Азербайджана носит системный и долгосрочный характер, она направлена на укрепление государственного суверенитета, защиту национальных интересов и формирование устойчивой архитектуры безопасности на Южном Кавказе и в сопредельных регионах.

    Политолог также прокомментировал ход мирного процесса между Азербайджаном и Арменией: "Мирные инициативы Баку сопровождаются конкретными практическими шагами".

    В качестве примера он привел недавнюю отправку Азербайджаном в Армению 22 вагонов нефтепродуктов, расценив это как экономический и гуманитарный сигнал, направленный на восстановление доверия в регионе.

    Нурлан Мунбаев подчеркнул, что подобные действия создают предпосылки для возобновления транспортных и торгово-экономических связей, а также для постепенной нормализации отношений между странами. При это он считает, что речь идет не о разовых жестах, а о продуманной линии, которая вписывается в общую стратегию Азербайджана по формированию стабильного и предсказуемого регионального пространства.

