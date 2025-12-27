В горах Казахстана погиб альпинист, еще двое пропали без вести
- 27 декабря, 2025
- 18:11
Трое альпинистов пропали без вести в горах Алма-Атинской области Казахстана, один из них позднее был найден мертвым.
Как передает Report со ссылкой на Tengrinews, об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты.
С заявлением о пропаже группы в ночь на 26 декабря в ведомство обратилась сестра одного из альпинистов. По ее словам, мужчина вместе с двумя друзьями утром 24 декабря ушел в горы и не вернулся, мобильные телефоны пропавших оставались отключенными более 12 часов.
"После поступления сообщения в район предполагаемого поиска мобилизовали силы и средства МЧС. На месте развернули оперативный штаб. Для проведения поисково-спасательных работ также привлечен вертолет МЧС", - сообщили в ДЧС.
Позднее поисковая группа обнаружила в горах тело одного из пропавших мужчин, поиски еще двоих продолжаются. Уточняется, что тело мужчины обнаружили в районе пика Локомотив на высоте 3,7 тыс. м над уровнем моря, после чего спустили и передали полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза.