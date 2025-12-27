Qazaxıstan dağlarında daha iki turistin cəsədi tapılıb - YENİLƏNİB

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Almatı dağlarında xilasedicilər itkin düşən turist qrupundan daha iki nəfərin meyitini aşkar ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.

    Nazirliyin məlumatına görə, meyitlər dəniz səviyyəsindən təxminən 3700 metr yüksəklikdə "Lokomotiv" zirvəsi ətrafında tapılıb.

    Daha əvvəl axtarış-xilasetmə əməliyyatı zamanı eyni qrupdan daha bir ölən şəxs aşkar edilib. Beləliklə, hadisə nəticəsində üç nəfər həlak olub.

    FHN-dən bildirilib ki, axtarış işləri mürəkkəb yüksək dağlıq şəraitdə aparılıb.

    Qazaxıstanın Almatı vilayətinin dağlarında üç alpinist itkin düşüb, onlardan biri sonradan ölü tapılıb.

    "Report" "Tengrinews"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almatının Fövqəladə Hallar Departamenti məlumat yayıb.

    26 dekabr gecəsi alpinistlərdən birinin bacısı qrupun itkin düşməsi barədə quruma müraciət edib. Onun sözlərinə görə, kişi iki dostu ilə birlikdə 24 dekabr səhəri dağlara gedib və geri qayıtmayıb, itkin düşənlərin mobil telefonları 12 saatdan çoxdur ki, sönüb.

    "Məlumat daxil olduqdan sonra ehtimal olunan axtarış rayonuna FHN-in qüvvə və vasitələri səfərbər edilib. Hadisə yerində əməliyyat qərargahı qurulub. Axtarış-xilasetmə işləri üçün həmçinin FHN-in helikopteri cəlb edilib", - məlumatda qeyd olunub.

    Daha sonra axtarış qrupu dağlarda itkin düşən kişilərdən birinin meyitini aşkar edib, digər ikisinin axtarışları davam edir. Dəqiqləşdirilib ki, kişinin meyiti dəniz səviyyəsindən 3,7 min metr hündürlükdə yerləşən "Lokomotiv" zirvəsinin ərazisində aşkarlanıb, sonra aşağı endirilərək polisə təhvil verilib. Məhkəmə-tibbi ekspertizası təyin edilib.

