    Вучич заявил о скором запуске производства БПЛА в Сербии

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 17:47
    Президент Сербии Александар Вучич заявил о запуске в стране весной 2026 года крупного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за роста глобальной напряженности и необходимости укрепления национальной безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Вучич заявил журналистам в ходе церемонии закладки камня в основание нового комплекса Минобороны и Генштаба ВС Сербии.

    Президент отметил, что на данный момент у Сербии имеется достаточное беспилотников, однако Белград будет продолжать увеличивать их количество.

    "В конце марта (2026 года - ред.) я ожидаю открытие крупного завода по производству дронов в нашей стране. Речь идет о высокотехнологичных беспилотниках, которые мы разрабатываем совместно с одной крупной иностранной державой. Производство будет организовано здесь, в Сербии", - заявил Вучич.

    Сербский лидер выразил обеспокоенность напряженной ситуацией а мире, в том числе и ситуацией вокруг российско-украинской войны и отношениям между Европой и РФ. По словам президента, ключевым приоритетом для Сербии остается сохранение мира, однако страна обязана быть готовой к любым вызовам.

    "Учитывая окружение, мы не можем исключать возможность атаки на Сербию и ее народ. Мы должны быть бдительными, сильными и не допустить, чтобы нас застали врасплох", - подчеркнул он.

    Президент добавил, что Белград продолжит ускоренное укрепление армии и системы обороны, чтобы "усилить эту мощь как фактор сдерживания".

    "В скором времени мы сможем сказать, что располагаем многоуровневой системой ПВО, по своей глубине и огневой мощи сравнимой лишь с очень немногими странами", - добавил сербский лидер.

