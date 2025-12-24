İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Qazaxıstanlı politoloq: Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələrimiz strateji tərəfdaşlığa əsaslanır

    Digər ölkələr
    • 24 dekabr, 2025
    • 12:31
    Qazaxıstanlı politoloq: Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələrimiz strateji tərəfdaşlığa əsaslanır

    Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələrimiz strateji tərəfdaşlığa əsaslanmaqla yanaşı, yüksək dinamikası ilə fərqlənir.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna qazaxıstanlı politoloq Nurlan Munbayev Azərbaycanın xarici siyasət kursunu şərh edərkən bildirib.

    "Bakı və Astananın qarşılıqlı əlaqəsi strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində qurulub və yüksək dinamikası ilə fərqlənir. Əməkdaşlıq enerji, nəqliyyat, logistika, investisiya və humanitar sahələrini, o cümlədən Transxəzər istiqamətinin inkişafını və türk inteqrasiya formatları çərçivəsində koordinasiyanı əhatə edir", - o bildirib.

    N.Munbayevin fikrincə, Azərbaycan və Qazaxıstanın yaxınlaşması təkcə ikitərəfli deyil, həm də daha geniş strateji əhəmiyyətə malikdir: "Çünki bu, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazın iqtisadi bağlılığını gücləndirir, eyni zamanda türk dövlətlərinin Avrasiya məkanındakı mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə töhfə verir".

    O vurğulayıb ki, Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasəti sistemli və uzunmüddətli xarakter daşıyır, dövlət suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə, milli maraqların müdafiəsinə, Cənubi Qafqazda və qonşu regionlarda davamlı təhlükəsizlik arxitekturasının formalaşdırılmasına yönəlib.

    Politoloq, həmçinin Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinin gedişatını şərh edib: "Bakının sülh ilə bağlı təşəbbüsləri konkret praktiki addımlarla müşayiət olunur".

    O, nümunə olaraq Azərbaycanın bu yaxınlarda Ermənistana 22 vaqon neft məhsulları göndərməsini göstərib və bunu regionda etimadın bərpasına yönəlmiş iqtisadi və humanitar siqnal kimi dəyərləndirib.

    N.Munbayev vurğulayıb ki, bu cür addımlar nəqliyyat və ticari-iqtisadi əlaqələrin bərpası, həmçinin ölkələr arasında münasibətlərin tədricən normallaşdırılması üçün zəmin yaradır.

    Bununla yanaşı, o hesab edir ki, söhbət birdəfəlik jestlərdən deyil, Azərbaycanın sabit və proqnozlaşdırılan regional məkanın formalaşdırılması üzrə ümumi strategiyasına uyğun düşünülmüş bir xətdən gedir.

    Nurlan Munbayev Azərbaycan Qazaxıstan strateji tərəfdaşlıq
    Мунбаев: Взаимодействие Азербайджана и Казахстана основано на стратегическом партнерстве
    Munbayev: Interaction between Azerbaijan, Kazakhstan based on strategic partnership

    Son xəbərlər

    13:17

    İrakli Kobaxidze Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

    Digər
    13:10

    Təyyarə qəzasında həlak olan liviyalı hərbçilərin adları açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Region
    13:10

    Səfir: İsrail Azərbaycanla sosial sahədə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

    Xarici siyasət
    13:08

    Aleksandar Vuçiç İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:04

    Saray postunun yaxınlığında marşrut avtobusu yanır

    Hadisə
    13:04
    Foto

    Sumqayıtda yük avtomobili aşıb

    Hadisə
    13:03

    İlqar İsbatov: "Azərbaycan şəhərsalma və memarlıq ənənələri ilə seçilən ölkədir"

    İnfrastruktur
    13:01
    Foto

    Növbəti köç karvanı Horovlu kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:58

    Kobaxidze ticarət şəbəkələrində qiymət artımına qarşı tədbirlər görülməsini tələb edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti