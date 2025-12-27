Paşinyan hakim partiyanın üzvləri ilə seçki kampaniyası strategiyasını müzakirə edib
В регионе
- 27 декабря, 2025
- 18:37
В армянской общине Арташат 27 декабря состоялось 7-е политическое собрание партии "Гражданский договор".
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба партии.
Согласно информации, в рамках собрания председатель правления партии, премьер-министр Армении Никол Пашинян и руководитель предвыборного штаба партии, глава аппарата премьера Араик Арутюнян выступили с докладами и ответили на вопросы участников собрания.
Отмечается, что обсуждались вопросы формирования пропорционального списка партии, избирательной стратегии, а также деятельность предвыборного штаба партии на выборах 2026 года.
Последние новости
20:02
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,7Другие страны
19:53
Раскрыты личности погибших в ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:44
Фото
Видео
В Стамбуле перевернулся микроавтобус, есть погибшие и раненыеВ регионе
19:31
На сайте Конгресса США опубликован текст законопроекта об отмене ограничений на помощь АзербайджануВнешняя политика
19:13
Трамп призвал Минюст США обнародовать новые материалы по делу ЭпштейнаДругие страны
19:06
Зеленский: Завтра Украина и США обсудят 5 ключевых пунктовДругие страны
18:49
В горах Казахстана обнаружили тела еще двух туристов - ОБНОВЛЕНОВ регионе
18:45
Фото
В Ханкенди проходит новогодняя ярмарка "Зимняя сказка"Внутренняя политика
18:37