Paşinyan hakim partiyanın üzvləri ilə seçki kampaniyası strategiyasını müzakirə edib

В армянской общине Арташат 27 декабря состоялось 7-е политическое собрание партии "Гражданский договор".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба партии.

Согласно информации, в рамках собрания председатель правления партии, премьер-министр Армении Никол Пашинян и руководитель предвыборного штаба партии, глава аппарата премьера Араик Арутюнян выступили с докладами и ответили на вопросы участников собрания.

Отмечается, что обсуждались вопросы формирования пропорционального списка партии, избирательной стратегии, а также деятельность предвыборного штаба партии на выборах 2026 года.