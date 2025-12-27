Paşinyan hakim partiyanın üzvləri ilə seçki kampaniyası strategiyasını müzakirə edib

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В армянской общине Арташат 27 декабря состоялось 7-е политическое собрание партии "Гражданский договор".

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба партии.

    Согласно информации, в рамках собрания председатель правления партии, премьер-министр Армении Никол Пашинян и руководитель предвыборного штаба партии, глава аппарата премьера Араик Арутюнян выступили с докладами и ответили на вопросы участников собрания.

    Отмечается, что обсуждались вопросы формирования пропорционального списка партии, избирательной стратегии, а также деятельность предвыборного штаба партии на выборах 2026 года.

    Лента новостей