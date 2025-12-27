Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 27 декабря, 2025
    • 21:12
    MEDİA опровергло фейковое видео от имени Самеда Сеидова

    В некоторых аккаунтах социальных сетей от имени председателя комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самеда Сеидова было распространено сфабрикованное заявление, подготовленное с помощью технологии deep fake и не отражающее действительности.

    Как сообщили Report в Агентстве развития медиа (MEDİA), данная поддельная видеозапись, созданная с помощью искусственного интеллекта, является примером грубой манипуляции, направленной на введение общественности в заблуждение.

    "Мы призываем общество доверять только информации из официальных источников, а сведения, выражающие официальную позицию государства, получать от информационных агентств и других профессиональных субъектов медиа страны.

    Мы призываем граждан Азербайджана, журналистов и общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев и сохранять бдительность в условиях, когда набирают обороты кампании, основанные на ложной и фальшивой информации, а также тенденции создания контента с помощью технологий deep fake", - говорится в сообщении Агентства развития медиа.

    MEDİA Səməd Seyidovun adından paylaşılan "deep fake" videosu ilə bağlı açıqlama yayıb

