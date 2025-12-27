İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    MEDİA Səməd Seyidovun adından paylaşılan "deep fake" videosu ilə bağlı açıqlama yayıb

    Daxili siyasət
    • 27 dekabr, 2025
    • 20:43
    MEDİA Səməd Seyidovun adından paylaşılan deep fake videosu ilə bağlı açıqlama yayıb

    Bəzi sosial şəbəkə hesablarında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri Səməd Seyidovun adından "deep fake" texnologiyası ilə hazırlanmış, reallığı əks etdirməyən açıqlama yayılıb.

    Medianın İnkişafı Agentliyindən (MEDİA) "Report"a bildirilib ki, süni intellektin köməyi ilə hazırlanan saxta videogörüntü ictimai rəyi çaşdırmağa yönələn kobud manipulyasiya nümunəsidir.

    "Cəmiyyəti yalnız rəsmi mənbələrin verdiyi informasiyaya inanmağa, dövlətin rəsmi mövqeyini ifadə edən məlumatları ölkənin informasiya agentlikləri və digər peşəkar media subyektlərindən əldə etməyə çağırırıq", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Vurğulanıb ki, Azərbaycan vətəndaşlarını, jurnalistləri, ictimai fəalları bu kimi hallara qarşı hər zaman prinsipiallıq nümayiş etdirməyə, saxta və yalan məlumat əsaslı kampaniyaların, "deep fake" texnologiyaları ilə məzmunyaratma tendensiyasının vüsət aldığı bir şəraitdə sayıq olmağa səsləyirik.

    Media İnkişaf Agentliyi Səməd Seyidov “deep fake”

    Son xəbərlər

    20:53

    Rusiya ordusu "Naftoqaz" İES və qaz infrastrukturunu hədəfə alıb

    Digər ölkələr
    20:43

    MEDİA Səməd Seyidovun adından paylaşılan "deep fake" videosu ilə bağlı açıqlama yayıb

    Daxili siyasət
    20:33
    Foto
    Video

    İstanbulda mikroavtobusun aşması nəticəsində ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

    Region
    20:21

    Tayvan sahillərində 6,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    20:17

    TÜRKPA ilə Türk Akademiyası arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    19:53

    Tramp ABŞ Ədliyyə Nazirliyini Epşteyn işi üzrə yeni materialları açıqlamağa çağırıb

    Digər ölkələr
    19:43

    Biləsuvardakı qəzada ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    19:32

    ABŞ Konqresi Azərbaycana yardım məhdudiyyətinin ləğvi barədə qanun layihəsinin mətnini açıqlayıb

    Xarici siyasət
    19:28

    Zelenski: Sabah Ukrayna ilə ABŞ arasında 5 əsas məsələ müzakirə olunacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti