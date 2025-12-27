ТюркПА и Тюркская академия назначили координаторов для дальнейшего развития сотрудничества

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 27 декабря, 2025
    • 20:39
    Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) посол Рамиль Гасан встретился с президентом Тюркской академии академиком Шахином Мустафаевым в рамках своего официального визита в Казахстан.

    Как сообщили Report в ТюркПА, в ходе встречи стороны детально обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества.

    На встрече также обсуждались значительные успехи Тюркской академии в сфере сотрудничества по таким направлениям как общая тюркская история, алфавит, география, литература.

    Р. Гасан и Ш. Мустафаев подчеркнули важность укрепления сотрудничества и активизации совместных действий в 2026 году в рамках стратегических интересов тюркского мира.

    В связи с этим были назначены координаторы со стороны ТюркПА и Тюркской академии для планирования дальнейших действий по развитию двустороннего сотрудничества.

