ТюркПА и Тюркская академия назначили координаторов для дальнейшего развития сотрудничества

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) посол Рамиль Гасан встретился с президентом Тюркской академии академиком Шахином Мустафаевым в рамках своего официального визита в Казахстан.

Как сообщили Report в ТюркПА, в ходе встречи стороны детально обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества.

На встрече также обсуждались значительные успехи Тюркской академии в сфере сотрудничества по таким направлениям как общая тюркская история, алфавит, география, литература.

Р. Гасан и Ш. Мустафаев подчеркнули важность укрепления сотрудничества и активизации совместных действий в 2026 году в рамках стратегических интересов тюркского мира.

В связи с этим были назначены координаторы со стороны ТюркПА и Тюркской академии для планирования дальнейших действий по развитию двустороннего сотрудничества.