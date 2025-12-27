У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,7

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    27 декабря, 2025
    • 20:02
    Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано у берегов Тайваня.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр находился в 63 км к юго-востоку от портового города Килун, в котором проживают порядка 397 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 68 км.

    Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

    Tayvan sahillərində 6,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Лента новостей