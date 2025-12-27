У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,7
Другие страны
- 27 декабря, 2025
- 20:02
Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано у берегов Тайваня.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 63 км к юго-востоку от портового города Килун, в котором проживают порядка 397 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 68 км.
Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
