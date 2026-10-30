Для предпринимателей в Карабахе расширяют доступ к финансовым ресурсам

Фонд развития бизнеса Азербайджана (ABİF) представил новый продукт - "Кредит по освобожденным территориям", направленный на расширение доступа к финансовым ресурсам для предпринимателей, осуществляющих здесь деятельность.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, предпринимателям будут доступны кредиты от 10 тыс. манатов до 10 млн манатов сроком до 120 месяцев и по ставке до 5% годовых.

Получателям предоставляется отсрочка по выплате основной части долга на период до половины срока кредитования. Это позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей на начальном этапе реализации проектов.

До 50% суммы займа может быть направлено на строительные и ремонтные расходы. При сумме кредита свыше 500 тыс. манатов заемщик должен профинансировать не менее 20% общей стоимости проекта за счет собственных средств.