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    Для предпринимателей в Карабахе расширяют доступ к финансовым ресурсам

    Бизнес
    • 30 октября, 2026
    • 16:53
    Для предпринимателей в Карабахе расширяют доступ к финансовым ресурсам

    Фонд развития бизнеса Азербайджана (ABİF) представил новый продукт - "Кредит по освобожденным территориям", направленный на расширение доступа к финансовым ресурсам для предпринимателей, осуществляющих здесь деятельность.

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, предпринимателям будут доступны кредиты от 10 тыс. манатов до 10 млн манатов сроком до 120 месяцев и по ставке до 5% годовых.

    Получателям предоставляется отсрочка по выплате основной части долга на период до половины срока кредитования. Это позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей на начальном этапе реализации проектов.

    До 50% суммы займа может быть направлено на строительные и ремонтные расходы. При сумме кредита свыше 500 тыс. манатов заемщик должен профинансировать не менее 20% общей стоимости проекта за счет собственных средств.

    Освобожденные территории Азербайджана Кредитование Фонд развития бизнеса
    ABİF azad edilmiş ərazilərdə sahibkarlar üçün yeni güzəştli kredit məhsulu təqdim edir
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